Üye Girişi
ATO Meclis Başkanı Acı: "Piyasalar enflasyondaki köpüğün alınmasını bekliyor" - Son Dakika

ATO Meclis Başkanı Acı: "Piyasalar enflasyondaki köpüğün alınmasını bekliyor"

27.01.2022 09:42
ATO Meclis Başkanı Acı: "Piyasalar enflasyondaki köpüğün alınmasını bekliyor"

Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, enflasyondaki köpüğün kısa vadede alınmasının topluma moral kaynağı olacağını söyledi.

Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, enflasyondaki köpüğün kısa vadede alınmasının topluma moral kaynağı olacağını söyledi.

Acı, ülke ekonomisinin ana gündem konusu olan enflasyonun ve bu sorunla baş edilmesine ilişkin çabaları değerlendirirken, mevcut ortamda enflasyon ile ekonomik durgunluğun aynı anda görüldüğü ve ekonomide "stagflasyon" olarak ifade edilen bir tablonun söz konusu olduğunu bildirdi.

Enflasyonu sadece talebin değil, aynı zamanda arzın da etkilediğini, üretimde kullanılan her türlü maddenin ve işgücü maliyetleri ile vergi yükünün artması sonucunda fiyatların artışa geçerek enflasyona yol açtığını belirten Acı, şunları kaydetti:

"Enflasyonun iki ana nedenden yükselir. Bunlardan birincisi talebin artmasıdır. Alım gücünün artması talebi de aynı oranda artırır. Bir mala ne kadar çok talep varsa fiyatı da o kadar yükselir gerçeği bir ekonomi kuralıdır. Diğeri ise üretim maliyetlerinin artması sonucu yaşanan enflasyondur."

Acı, şu anda alım gücü daralırken, üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerinin sürekli arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

" Türkiye'de talepten kaynaklı değil, maliyetlerden kaynaklı bir enflasyon söz konusu. Daha açık bir ifade ile; ekonomide 'resesyon' diye tabir edilen ekonomideki durgunluk ile 'fiyatlar genel düzeyinin sürekli artması' olarak ifade edilen enflasyonun birleşimi ile stagflasyon ortamı mevcut. Normalde enflasyon ve işsizlik oranı arasında ters orantı mevcuttur, biri düşerken diğeri yükselir. Ancak stagflasyon ortamından dolayı Türkiye'de her ikisi de yükselmektedir."

Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı Acı, Türkiye'nin en önemli sorunun enflasyon olduğuna vurgu yaparak, bu sorununun kısa vadede çözümlenmesini umut ettiklerini belirtti. Acı, "Enflasyon düşerse faizler düşer, yatırım artar, büyüme artar, işsizlik azalır, satın alma gücü de artar" dedi.

Döviz kurunda yılın son ayında tab seviyeye ulaşan aşırı dalgalanmaların nispeten kontrol altına alındığını ifade eden Acı, aynı şekilde enflasyonun da dizginlenmesinin elzem olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tıpkı döviz kuru gibi, enflasyonun üzerindeki köpüğün de alınmasını umut ediyoruz. Ülkesini seven her insan gibi temennimiz; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artması ve büyüme rotasına girmemizdir." - ADANA

YORUMLAR
500

Meclis Başkanı, Enflasyon, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Meclis Başkanı Acı: 'Piyasalar enflasyondaki köpüğün alınmasını bekliyor' - Son Dakika Ekonomi


İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresinde yaptığı açıklamalar gerginlik yaratmıştı İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresinde yaptığı açıklamalar gerginlik yaratmıştı         
09:30
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar! İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar!         
08:20
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu! Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu!         
22:10
Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı         
21:16
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09

Son Dakika Haberleri
09:21 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!
09:14 Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Aşılı ve temaslı iseniz HES kodu riskli görünmeyecek
08:59 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler
08:58 Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi
08:56 Esra Erol'un programında ilginç konuk: Eşimi değil, sadece papağanım Paşa'yı istiyorum
08:56 Yoksulların yiyeceğiydi, artık lüks! Simit 5 Lira oluyor
08:39 Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!
08:37 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!
08:31 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın fiyatları
08:20 İstanbul'un dört bir yanından kazma kürek manzaraları! Araçlarını kurtarmak için kazma küreğe sarıldılar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 09:49:29. #1.12#
SON DAKİKA: ATO Meclis Başkanı Acı: "Piyasalar enflasyondaki köpüğün alınmasını bekliyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement