ATO, üniversite öğrencilerine dış ticaret eğitimleri veriyor

ESK ve İstanbul PERDER Ramazan Ayında Kırmızı Et Fiyatlarını Sabitledi

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) arasında yapılan protokol kapsamında ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi uygulamasına başlandı. Protokol kapsamında İstanbul PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 314 liradan, dana kuşbaşının fiyatı ise 344 liradan satışa sunuluyor. Kampanyaya dahil olan marketlerde vatandaşlar daha uygun fiyata et alabilmektedir.