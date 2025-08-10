Barış Alper Yılmaz\'a resmi teklif! Galatasaray\'ın istediği dev bonservis belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray ile sezona fırtına gibi başlayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a sürpriz bir talip çıktı.

NEOM SC'DEN RESMİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz için harekete geçti. Haberde, Suudi ekibinin 25 yaşındaki oyuncu için Sarı-kırmızılılara resmi teklifte bulunduğu ve iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Öte yandan Galatasaray'ın milli oyuncudan beklediği bonservis geliri de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan yıldız oyuncudan 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor. 25 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 1 maçta görev yapan Barış Alper, bu maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.