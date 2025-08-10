İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland, Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı.
Sunderland Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Demokratik Kongolu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Masuaku, 2022'de Beşiktaş forması giymeye başlamadan önce Valenciennes, Olympiakos ve West Ham United'da görev yaptı. Geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan 31 yaşındaki sol bek, siyah-beyazlılarda 108 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.
Masuaku, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Siyah-beyazlı taraftarlara veda etti. Demokratik Kongolu futbolcu yaptığı paylaşımda, ''Beşiktaş taraftarlarına, teşekkür etmek ve kulübe ile oyunculara gelecekte bol şans dilemek istiyorum. Ini?leri ve çıkışlarıyla harika bir yolculuktu, ancak en güzel anılar sonsuza kadar kalacak. Bu renkleri giymekten ve bu formayı savunmaktan her zaman gurur duydum.'' dedi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?