Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadro planlamaları arasında yer almayan Cengiz Ünder'e sürpriz bir talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibi Bologna, 28 yaşındaki milli oyuncu Cengiz Ünder'e talip oldu. Serie A ekibi, Cengiz'i kiralamak için Fenerbahçe'ye teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Öte yandan bir dönem İtalya'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'in de İtalya'ya dönmek istediği ve Bologna'nın ilgisine sıcak baktığı dile getirildi.
Geride kalan sezonun ortasında MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder, toplam sezonda çıktığı 25 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?