Antalya'da Ağustos ayının ortalarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Hava sıcaklığının bunalttığı kentte termometreler 46 dereceyi gösterdi. Nem oranı öğlen saatlerinde yüzde 18 dolaylarına ulaşırken Antalyalılar ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı.
Antalya'da deniz suyu sıcaklığı dahi 33 derece ile rekor kırdı. Bu rakam, hava sıcaklığının 31 derece olarak ölçüldüğü İstanbul ile 32 derece olarak ölçüldüğü Ankara başta olmak üzere birçok kentin hava sıcaklığını aştı.
Nem oranının düşük olması nedeniyle sıcak esen rüzgar nefes almayı dahi zorlaştırırken, Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde kimileri ise plaj şemsiyelerinin gölgesinde güneşten korunmaya çalıştı.
Meteoroloji verilerine göre turizm kenti Antalya'da hava sıcaklıkların hafta boyunca yüksek seyretmeye devam edecek.
Son Dakika › Yaşam › Antalya'nın deniz suyu sıcaklığı 33 dereceyle İstanbul ve Ankara'nın sıcak havasını geride bıraktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?