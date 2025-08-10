Antalya\'nın deniz suyu sıcaklığı 33 dereceyle İstanbul ve Ankara\'nın sıcak havasını geride bıraktı

Antalya'da Ağustos ayının ortalarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

TERMOMETRELER 46 DERECEYİ GÖSTERDİ

Hava sıcaklığının bunalttığı kentte termometreler 46 dereceyi gösterdi. Nem oranı öğlen saatlerinde yüzde 18 dolaylarına ulaşırken Antalyalılar ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlemeye çalıştı.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI REKOR KIRDI

Antalya'da deniz suyu sıcaklığı dahi 33 derece ile rekor kırdı. Bu rakam, hava sıcaklığının 31 derece olarak ölçüldüğü İstanbul ile 32 derece olarak ölçüldüğü Ankara başta olmak üzere birçok kentin hava sıcaklığını aştı.

VATANDAŞLAR GÖLGELERE SIĞINDI

Nem oranının düşük olması nedeniyle sıcak esen rüzgar nefes almayı dahi zorlaştırırken, Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde kimileri ise plaj şemsiyelerinin gölgesinde güneşten korunmaya çalıştı.

HAFTA BOYUNCA YÜKSEK SEYREDECEK

Meteoroloji verilerine göre turizm kenti Antalya'da hava sıcaklıkların hafta boyunca yüksek seyretmeye devam edecek.