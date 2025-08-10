Bursa\'da Gençler Arası Kavga

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup genç, dün akşam saatlerinde cadde üzerinde karşılaştı.
Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu olayda cadde adeta boks ringine dönerken, çevredeki vatandaşlar da panik yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı güçlükle ayırdı.
Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
