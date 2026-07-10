Kanada'yı 10 yıl boyunca yöneten Justin Trudeau, sevgilisi Katy Perry’nin TikTok tanıtımında zıp zıp zıpladı

Dünya siyasetinin bir dönem en çok konuşulan isimlerinden olan eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, pop yıldızı sevgilisi Katy Perry’ye verdiği tam destekle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Perry’nin merakla beklenen yeni şarkısı "Watch It Burn"ün TikTok’taki tanıtım videosunda, arka planda adeta 18 yaşında bir dansçı enerjisiyle zıplayan Trudeau, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

AŞKLARI BİR YILI GERİDE BIRAKTI

İlk kez 2025 yazında birlikte görüntülenen ve ilişkilerinde bir yılı geride bırakan ünlü çift, geçtiğimiz ay New York’taki Tribeca Film Festivali'nde ilk kez kırmızı halıda el ele boy göstererek aşklarını tüm dünyaya ilan etmişti. Katy Perry, festivaldeki röportajlarında Trudeau için "hayatımın aşkı" ve kendisini gökyüzünde uçan bir uçurtma gibi dengede tutan bir "çıpa" ifadelerini kullanmıştı.

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Katy Perry, geçmiş ilişkilerine ve yaşadığı zorluklara meydan okuyan yeni şarkısı "Watch It Burn" için tanıtımlarına hız kesmeden devam ederken, 54 yaşındaki eski başbakan da her anında sevgilisinin yanında yer alıyor.

Öyle ki son olarak Trudeau, Perry'nin şarkısı için TikTok'ta çekilen tanıtım videosunda zıp zıp zıpladı.

Tur otobüsleri ve tırların önünde çekilen eğlenceli TikTok videosunda, takım elbiselerini bir kenara bırakıp yeşil tişörtüyle ritme kapılan Trudeau'nun bu neşeli halleri, ikilinin ne kadar dinamik ve mutlu bir ilişki yaşadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medya kullanıcıları, eski bir başbakanı bir pop klibinde bu kadar rahat bir şekilde dans ederken görmenin şaşkınlığını yaşarken, video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.