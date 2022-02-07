Üye Girişi
Atölyeler üretiyor, belediye tasarruf ediyor - Son Dakika

Atölyeler üretiyor, belediye tasarruf ediyor

07.02.2022 16:51
Atölyeler üretiyor, belediye tasarruf ediyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde belediyenin ihtiyaç duyduğu ekipmanları kendi imkanları ile üretmeye devam ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde belediyenin ihtiyaç duyduğu ekipmanları kendi imkanları ile üretmeye devam ediyor. Son olarak köklere zarar vermeden ağaç ve fidanları topraktan sökmeye yarayan araç üretilerek kullanıma hazır hale getirildi.

Yeni ekipman, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından oluşturulan fidanlıkta yetiştirilen fidanlar başta olmak üzere belli boylara ulaşan ağaçların kökleri zarar görmeden yerlerinden sökülerek yeni yerlerine yerleştirilmelerine olanak sağlıyor.

Son rötuşları Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki atölyelerde, belediye personeli tarafından yapılarak son haline getirilen aracı yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, atölyede kendi imkanları ile ürettikleri ekipmanlar sayesinde milyonlarca liralık tasarruf elde ettiklerini ifade etti. Yüksel, "Belediye atölyelerimizde imal ettiğimiz araç ve ekipmanlara bir yenisini daha ekledik. Süleymanpaşa Belediyesi olarak kurduğumuz fidanlıkta yetiştireceğimiz fidanlar başta olmak üzere, belli bir boya ulaşan ağaçların köklerine zarar vermeden sökülmesini sağlayan aracı, kendi imkanlarımızla yaptık. Avrupa'nın birçok ülkesinde kullanılan araçlardan modelleyerek imal ettiğimiz fidan ve ağaç sökme makinemizin ilk testini gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta sahada kullanmaya başlayacağımız yeni aracımız hayırlı olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500

Fen İşleri Müdürlüğü, Tekirdağ, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atölyeler üretiyor, belediye tasarruf ediyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:52 Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 16:58:34. #1.12#
SON DAKİKA: Atölyeler üretiyor, belediye tasarruf ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement