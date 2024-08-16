ATP, Bilişim 500 Araştırması'nda Donanım Kategorisi-POS Sistemleri'nde Birinci Oldu

Ekonomi

ATP, "Bilişim 500 Araştırması"nda "Donanım Kategorisi-POS Sistemleri" alanında ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketinin değerlendirildiği Bilişim 500 Araştırması'nın sonuçları sonuçları açıklandı. Şirket, Donanım Kategorisi-POS Sistemleri alanında 230 milyon liraya yakın geliriyle 500 şirket arasında ilk sıraya yerleşti.

2020'de listede 115. sırada yer alan ATP, sonraki yıllarda yükselerek 2021'de 79. sıraya, 2022'de 70. sıraya ve 2023'te ise 57. sıraya kadar yükseldi. Geçen yıl elde ettiği başarıyla birlikte ATP, "Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren 10 Bilişim Şirketi" arasında yer almayı başardı.

Araştırmada farklı kategorilerde başarı gösteren ATP, Donanım Kategorisi'nde, Ağ Donanımı alanında 3'üncü, Masaüstü Bilgisayar ve OEM Ürünleri alanında 6'ncı sırada yer aldı. Yazılım Kategorisi'nde ise ERP Yazılımı alanında 6'ncı, CRM Yazılımı alanında 7'nci sırada yer aldı.

Hizmet Kategorisi'nde de güçlü bir performans sergileyen ATP, Dış Kaynak Kullanım Hizmeti alanında 4'üncü, Bulut Hizmeti alanında ise 7'nci sırada konumlandı. Ayrıca, Plus Kategorisi'nde Sektörel Yazılım/Turizm alanında 3'üncü, Finans ve Bankacılık alanında ise 7'nci sırada yer aldı.