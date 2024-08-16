ATP, Bilişim 500 Araştırması'nda Donanım Kategorisi-POS Sistemleri'nde Birinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATP, Bilişim 500 Araştırması'nda Donanım Kategorisi-POS Sistemleri'nde Birinci Oldu

ATP, Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketinin değerlendirildiği Bilişim 500 Araştırması'nda Donanım Kategorisi-POS Sistemleri alanında birinci sırada yer aldı. Şirket, 230 milyon liraya yakın geliriyle başarı elde etti ve son 3 yılda en iyi performans gösteren 10 bilişim şirketi arasına girdi.

16.08.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATP, "Bilişim 500 Araştırması"nda "Donanım Kategorisi-POS Sistemleri" alanında ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketinin değerlendirildiği Bilişim 500 Araştırması'nın sonuçları sonuçları açıklandı. Şirket, Donanım Kategorisi-POS Sistemleri alanında 230 milyon liraya yakın geliriyle 500 şirket arasında ilk sıraya yerleşti.

2020'de listede 115. sırada yer alan ATP, sonraki yıllarda yükselerek 2021'de 79. sıraya, 2022'de 70. sıraya ve 2023'te ise 57. sıraya kadar yükseldi. Geçen yıl elde ettiği başarıyla birlikte ATP, "Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren 10 Bilişim Şirketi" arasında yer almayı başardı.

Araştırmada farklı kategorilerde başarı gösteren ATP, Donanım Kategorisi'nde, Ağ Donanımı alanında 3'üncü, Masaüstü Bilgisayar ve OEM Ürünleri alanında 6'ncı sırada yer aldı. Yazılım Kategorisi'nde ise ERP Yazılımı alanında 6'ncı, CRM Yazılımı alanında 7'nci sırada yer aldı.

Hizmet Kategorisi'nde de güçlü bir performans sergileyen ATP, Dış Kaynak Kullanım Hizmeti alanında 4'üncü, Bulut Hizmeti alanında ise 7'nci sırada konumlandı. Ayrıca, Plus Kategorisi'nde Sektörel Yazılım/Turizm alanında 3'üncü, Finans ve Bankacılık alanında ise 7'nci sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATP, Bilişim 500 Araştırması'nda Donanım Kategorisi-POS Sistemleri'nde Birinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Mahmud Abbas’ın TBMM’deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak
11:54 Yamanlar Dağı yangını büyüyor Yerleşim yerlerine yaklaştı Yamanlar Dağı yangını büyüyor! Yerleşim yerlerine yaklaştı
11:20 Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
17:46 Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat Suçsuz yere 48 yıl hapis yattı! Esaretin bedeli için ağızları açık bırakan tazminat
17:38 Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
17:29 2 çocuk annesi genç kadın katiliyle yan yana toprağa verildi 2 çocuk annesi genç kadın katiliyle yan yana toprağa verildi
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
17:09 Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 12:57:58. #1.13#
SON DAKİKA: ATP, Bilişim 500 Araştırması'nda Donanım Kategorisi-POS Sistemleri'nde Birinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement