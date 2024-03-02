ATSO Başkanı Ali Bahar: Sigortacılık sektörü riskleri paylaşan bir ortak haline dönüştü

Ekonomi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, sigortacılık sektörünün girişimcinin, iş insanının ve vatandaşın üzerindeki riskleri paylaşan bir ortak haline dönüştüğünü söyledi.

ATSO ve Sigorta İstihsalcileri İhtisas Derneği (SİİD) iş birliği ile gerçekleştirilen "İş Dünyası Sigorta Buluşması ve Sigortadan Fazlası" paneli, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla ATSO ev sahipliğinde yapıldı. TOBB Sigortacılık Sektör Meclisi Başkanı Nevzat Yavuz, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, SİİD Başkanı Ayhan Kılavuz ve sigortacılık meslek komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; ticaret, sanayi, tarım ve sağlık sektörlerini yakından ilgilendiren, 2024 yılı sigorta yenilemeleri başta olmak üzere sigortacılık alanındaki gelişmeler, talep ve önerileri konuşuldu. ATSO Başkanı Ali Bahar, Panel öncesinde sigortacılık sektörüne ilişkin görüşlerini, sektördeki gelişmeleri ulusal bir kanala değerlendirerek, talep ve önerilerini ifade etti.

"Sigortacılık sektörü devreye giriyor"

Toplantının açılışında, ekonominin gelişmesine ve büyümesine paralel olarak, sigortacılık sektörünün de büyüdüğünü belirten Başkan Ali Bahar, "Rekabetin her geçen gün arttığı ve ülke sınırlarını aştığı bir ortamda, ticari faaliyetleri sürdürmek, hem zorlaşmakta hem de daha riskli hale gelmektedir. Tüm bu riskleri tek başına yüklenmek, mümkün değildir. Sigortacılık sektörü de, işte tam burada devreye girmektedir. Girişimcinin, iş insanının ve vatandaşın üzerindeki riskleri paylaşan, bir ortak haline gelmektedir. Sigortacılık sektörü kara değil, riske ortak olmaktadır" dedi.

"Ruhsat mücadelesi"

Sektörde mükerrer sorunlar olduğunu dile getiren Başkan Bahar, "Trafik sigortalarında, kaskolarda acentelerimizin yaşadığı sorunlar ortada. Özellikle trafik sigortalarında, yıllardır devam eden arz sorunu, acentelerimizin vakit kaybetmesine, para kaybetmesine, diğer ürünlere olan ilgiyi kaybetmesine neden oluyor. Sigorta acenteleri Sigortacılık Kanunu kapsamında, Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından zaten denetleniyor. İş yeri açarken ayrıca belediyeler tarafından da denetlenmesi mükerrerlik oluşturmaktadır. Acentelerin tıpkı muhasebeciler gibi, tıpkı avukatlar gibi, iş yeri açma ruhsatından muaf olmasının gerekliliği, sektör temsilcilerimiz tarafından bize sık sık dile getiriliyor" şeklinde konuştu.

"Olumlu sonuçlar elde ettik"

DASK poliçelerinde sektörün yaşadığı problemi çözüme ulaştırdıklarını kaydeden Başkan Bahar, "Sektörde güzel gelişmelerde oluyor. Birçok kez komitelerimizden gelen ve bizimde yüksek sesle söylediğimiz DASK poliçelerinde metrekare sorunu vardı. Sonunda sesimiz karşılık buldu. Yaklaşık 1 hafta önce DASK poliçelerinde metrekare hesaplarından doğan eksik hasar ödemelerinin önüne geçildi. Sistemde artık adresin metrekare bilgileri otomatik olarak geliyor, böylece hasar bedelleri tam da metrekareye göre belirlenmeye başlandı" dedi. Konuşmaların ardından ticaret ve sanayi sektörü ilişkileri, finansa erişimde alternatif çözümler ve kentsel dönüşüm ve sigorta konulu paneller gerçekleştirildi. - ANTALYA