ATSO Başkanı Ali Bahar: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması ülke itibarını yükseltecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATSO Başkanı Ali Bahar: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması ülke itibarını yükseltecek

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ülke itibarının yükseleceğini, dış borçlanma, sermaye girişleri ve dezenflasyon sürecine pozitif katkı sağlayacağını ifade etti.

28.06.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ülke itibarının yükseleceğini, dış borçlanma, sermaye girişleri ve dezenflasyon sürecine pozitif katkı sağlayacağını ifade etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Türkiye'nin Gri Listeden çıkarılma kararını değerlendirdi. Başkan Ali Bahar, gri listeden çıkılmasının ülke itibarını yükselteceğine vurgu yaparak, dış borçlanma, sermaye girişleri ve dezenflasyon sürecine de önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF)'nin Singapur'da yapılan toplantısında Türkiye'nin, gri listeden çıkarıldığı haberini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden ATSO Başkanı Ali Bahar, "Küresel yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Bu engeli aşmış olacağız" diye konuştu.

"Tereddütleri ortadan kaldıracak"

Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının en önemli etkisinin önümüzdeki dönemde daha net hissedileceğini ifade eden Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının en önemli etkisi önümüzdeki dönemde itibar kaybını telafi etme ve yabancı yatırımcıların tereddütlerinin ortadan kaldırılması olacak. Küresel yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Bu engeli aşmış olacağız. Yabancı sermaye akışının hızlanması ve dış borçlanma maliyetlerinin azalması, enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak ve yıl sonunda başlamasını beklediğimiz faiz indirim sürecinin daha rahat yönetilmesini sağlayacak. Ekonomi yönetimimize ve bu süreçte emeği geçen herkese Antalya iş dünyası olarak müteşekkiriz."

"Aksaklıklar giderildi"

FATF'ın 2019 değerlendirmesinde, Türkiye'nin 40 standarttaki temel eksikliklerinin ortaya çıktığını ve 2021'de bu eksikliklerin kısmen giderildiğini ifade eden Başkan Ali Bahar, "Kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi konularda Burkina Faso, Kamerun, Haiti, Jamaika, Kenya, Mali gibi ülkeler ile aynı listede bulunmamız büyük bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyordu. 2023'te açıklanan izleme raporunda Türkiye'nin önceki yıllara göre ilerleme kaydettiği ancak hala yapması gerekenler olduğu belirtilmişti. Son dönemde mevzuatımızda yapılan değişiklikler ile bu aksaklıklar giderildi. Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilen kripto varlıklara ilişkin kanun bunun son halkası oldu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Dezenflasyon, Ali Bahar, Antalya, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı Ali Bahar: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması ülke itibarını yükseltecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:48:03. #1.11#
SON DAKİKA: ATSO Başkanı Ali Bahar: Türkiye'nin gri listeden çıkarılması ülke itibarını yükseltecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement