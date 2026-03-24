ATSO Mart Toplantısı Gerçekleşti
ATSO Mart Toplantısı Gerçekleşti

ATSO Mart Toplantısı Gerçekleşti
24.03.2026 17:47
ATSO Meclis Başkanı Hacısüleyman, küresel ekonomik durum ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim hakkında konuştu.

ATSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Toplantıda, yönetimin şubat ayında gerçekleştirdiği faaliyetler sinevizyon gösterimiyle üyelere aktarıldı.

Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Hacısüleyman, 2025 yılına ilişkin ekonomik verileri değerlendirdi.

Küresel gelişmelere de değinen Hacısüleyman, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime dikkat çekerek, "Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20'si bu boğazdan geçiyor. Bölgede savaş gemileri bulunuyor. İzin verilen ve verilmeyen gemiler var. Bu durum küresel ekonomiyi doğrudan etkiler. Derhal ateşkes sağlanmalı, insanlar zarar görmemelidir." dedi.

Rusya ile ilişkilerin sürdüğünü belirten Hacısüleyman, Moskova Ticaret Odası ile her 6 ayda bir görüşme konusunda mutabakata varıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATSO Mart Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

