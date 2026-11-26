ATSO, yeni Hal Kanunu düzenlemesine yönelik olarak E-Fatura ve Hal Kayıt Sistemi entegrasyonu, kooperatiflere destek ile depolama ve nakliye teşviklerini de kapsayan, sektörün beklentilerini içeren kapsamlı öneri dosyasını Ticaret Bakanlığına teslim etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), sebze ve meyve ticaretini düzenleyen 5957 sayılı Hal Kanunu'nda öngörülen değişikliklere dair sektörün görüş ve önerilerini Ticaret Bakanlığına sundu. E-Fatura ile Hal Kayıt Sistemi'nin entegrasyonundan tarımsal kooperatiflerin güçlendirilmesine, depolama ve nakliye desteğinden küçük işletmelerin dijital sisteme uyumuna kadar pek çok başlıkta düzenleme önerisi iletildi. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demir ve Odamız 6. Grup (Tarımsal Ürünlerin Ticareti) Meclis Üyesi Feyzullah Karaalp, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi konusunda Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile bir araya geldi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Bahar, hal esnafı ve sektör temsilcileriyle daha önce düzenlediği toplantıda komisyonculuk sektörünün sorunlarını, Hal Kanunu'ndaki eksiklikleri ve mevzuat ihtiyacını gündeme getirmiş, kanun üzerinde çalışma yapılacağını ifade etmişti. Bu çerçevede sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak ATSO tarafından hazırlanan kapsamlı dosya, Bakan Yardımcısı Gürcan'a sunuldu. Dosyada mevcut kanun hükümlerinin yanı sıra değiştirilmesi ve yeni düzenlemeler eklenmesi önerilen maddelere ilişkin taslak metinler de yer aldı.

E-Fatura ve hal kayıt sistemi entegre edilmeli

ATSO'nun önerileri arasında, yaş meyve ve sebze ticaretinde kullanılan Hal Kayıt Sistemi ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen E-Fatura uygulamasının entegre edilmesi öne çıktı. ATSO, iki sistemdeki verilerin birbiriyle uyumlu çalışmasının zorunlu hale getirilmesini önererek bu sayede toptancı hallerinde ve hal dışında faaliyet gösteren tüccarların belgelerini doğru ve eksiksiz düzenleyebilmesinin önünün açılacağını bildirdi. Düzenlemenin, sektörde yaşanan kayıt ve bildirim sorunlarının azaltılmasına katkı sağlayacağı değerlendirildi.

Kooperatiflere profesyonel yönetim ve finansman desteği

Tarımsal kooperatiflerin güçlendirilmesine dair öneriler de dosyada önemli bir yer tuttu. Değerlendirmede, kooperatif sayısının artırılması ve market raflarındaki paylarının yükseltilmesi hedefinin tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekilerek; profesyonel yönetim, finansmana erişim ile soğuk zincir ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, tarımsal kooperatiflere yönelik desteklerin 5957 sayılı Kanun'da Bakanlığın görev ve yetkileri arasına alınması önerildi.

Küçük üreticilerin dijital dönüşümü desteklenmeli

Hal Kayıt Sistemi ile E-Fatura uygulamalarının uyumlaştırılması sürecinde küçük ölçekli üreticiler ve işletmelerin karşılaşabileceği teknik ve mali güçlüklerin de dikkate alınması istendi. ATSO, dijital takip sistemlerinin etkin biçimde uygulanabilmesi için bu kesimlere uyum desteği sağlanmasını önerdi.

Depolama ve nakliye desteği önerisi

Kanun değişikliği çerçevesinde depolanabilen sebze ve meyvelere kira ve nakliye desteği sağlanmasına ilişkin düzenlemenin de öneriler arasında bulunduğu dosyada, ürün arzının yoğun olduğu dönemlerde üreticilerin düşük fiyatlarla satış yapmak zorunda kalmasının önlenmesi ve ürünlerin depolanmasının teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi. Bu sayede üretimin azaldığı dönemlerde yaşanan arz kaynaklı fiyat artışlarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Üreticiye ödeme süreleri yeniden düzenlenmeli

ATSO'nun öneri dosyasında üreticiye ürün bedelinin ödenmesine ve alıcıların ödeme yükümlülüklerine dair düzenlemeler de bulunuyor. Mevcut uygulamada komisyoncuların, üreticiye ürün bedelini satış tarihinden itibaren 15 iş günü içinde, vadeli satışlarda ise 30 iş günü içinde ödemek zorunda olduğu hatırlatılarak, sonraki alıcılardan tahsilatın aylarca sürebilmesinin komisyoncular üzerinde ciddi bir finansman yükü oluşturduğu belirtildi. Bu çerçevede, komisyoncular dışındaki alıcıların mal bedelini teslim veya mülkiyet devrinden itibaren 30 gün içinde ödemesi, 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinde ise ödeme süresinin 60 gün olarak düzenlenmesi önerildi. Öte yandan ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere yönelik yaptırımların güçlendirilmesi ve mal bedelinin alacaklıya ödenmesinin güvence altına alınması talep edildi.

Hal içinde ticaret kısıtlamalarına düzenleme önerisi

ATSO, yaş sebze ve meyve ticaretinin kendine has koşulları dolayısıyla aynı toptancı hali bünyesindeki mal alım, satım ve devir işlemlerine dair kısıtlamaların da yeniden gözden geçirilmesini önerdi. Raf ömrü kısa olup hızla tüketiciye ulaştırılması gereken ürünlerin, bilhassa soğuk hava depolarından çıkarıldıktan sonra aynı durumlarını yeniden korumasının zorluğuna işaret edilen dosyada; yaş sebze ve meyvelerde komisyoncudan komisyoncuya, tüccardan tüccara ve üretici örgütünden üretici örgütüne mal alımı, satımı ve devrine izin verilmesi talep edildi. Bu sayede ürünlerin bekletilmeksizin piyasaya sunulması ve ticaretin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demir, sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde hazırlanan önerilerin kanun değişikliği sürecinde göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çekti. Demir, "Sektörümüzün sorunlarını ve beklentilerini doğrudan sahadan aldığımız görüşlerle değerlendirdik. Mevcut kanunda sektör açısından olumlu olan hükümlerin korunmasını, uygulamada sorun yaşanan alanlarda ise ihtiyaçlara cevap verecek düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Hazırladığımız dosyayla yalnızca sorunları dile getirmekle kalmayıp çözüm önerilerimizi ve alternatif madde metinlerini de Bakanlığımıza sunduk. Sektörümüzün ihtiyaçlarının yeni düzenlemeye yansıması için ATSO olarak süreci yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.