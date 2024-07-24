ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın yerine Yusuf Hacısüleyman başkan olarak seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın yerine Yusuf Hacısüleyman başkan olarak seçildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın 19 Temmuz'da gerçekleşen tekne kazasında hayatını kaybetmesi üzerine yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman başkan olarak seçildi. Başka bir adayın çıkmaması üzerine yapılan seçim sonucunda oy birliğiyle başkan seçilen Hacısüleyman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ise Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakalın'ı önerdi ve oy birliğiyle seçildi. Seçim, 11 kişilik yönetim kurulu tarafından gerçekleştirildi.

24.07.2024 21:18
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Antalya'da 19 Temmuz'da tekne kazasında hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın yerine Yusuf Hacısüleyman başkan olarak seçildi.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu'nun önerisiyle ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday gösterilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, başka bir adayın çıkmaması üzerine yapılan seçim sonucunda oy birliğiyle başkan seçildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ise Hacısüleyman'ın önerisiyle, başka bir adayın çıkmaması üzerine gerçekleştirilen seçim sonucunda oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakalın seçildi. Seçim, 11 kişilik yönetim kurulunu oluşturan Yusuf Hacısüleyman, Boğaçhan Göksu, Hakan Pakalın, Murat Totoş, Hatice Öz, Hüseyin Sarı, Mustafa Yayla, Mehmet Dikmen, Ali Özgür Karagöz, Ahmet Kasapoğlu ve Behçet Ülker tarafından yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ali Bahar, Antalya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın yerine Yusuf Hacısüleyman başkan olarak seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın yerine Yusuf Hacısüleyman başkan olarak seçildi - Son Dakika
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