ATV İthalatında Gözetim Kararı

Bazı ATV türlerinin ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, birbirinden farklı motor gücüne sahip çeşitli kategorideki ATV'ler için birim gümrük kıymeti adet başına 5 bin 78 ila 44 bin 890 dolar arasında değişen tutarlarda gözetim uygulanacak.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.