Audi Brüksel'de Anahtarlar İade Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Audi Brüksel'de Anahtarlar İade Edildi

Audi Brüksel fabrikasında çalışanların el koyduğu tamamlanmış 300 civarında otomobilin anahtarları yönetime teslim edildi. Fabrika yönetimi ile sendika üyeleri yaşanan sorunları ele almak üzere bir araya gelecek.

11.09.2024 14:51
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Audi Brüksel fabrikasında, çalışanların el koyduğu tamamlanmış 300 civarında otomobilin anahtarları yönetime teslim edildi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Audi'nin sahibi Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir yeni model tahsis edilmemesi sonrası ortaya çıkan belirsizlik devam ediyor.

Brüksel fabrikasının yönetimi ile tesiste çalışanları temsil eden sendika üyeleri, yaşanan sorunları ele almak üzere bugün bir araya gelecek.

Toplantıda, fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi için yapılabilecekler görüşülecek.

Görüşme öncesinde çalışanların el koyduğu teslimata hazır 300 otomobilin anahtarı sendika tarafından fabrika yönetimine iade edildi.

Yönetim de el konulan anahtarlar konusunda hukuki süreç başlatmama kararı aldı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, geçen hafta Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Fabrika yönetimi, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme yapılmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Audi Brüksel'de Anahtarlar İade Edildi - Son Dakika

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