Audi Küresel Teslimatları Yüzde 6,1 Düştü

13.04.2026 14:00
Audi, talep daralması nedeniyle 2026'nın ilk çeyreğinde küresel teslimatlarını azalttı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun lüks markalarından Audi, 2026 yılının ilk çeyreğinde Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki talep daralması nedeniyle küresel teslimatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 azaldığını duyurdu.

Buna göre, Audi'nin küresel teslimatları 2026'nın ilk çeyreğinde Çin ve Kuzey Amerika'daki talep daralmasının etkisiyle yıllık bazda yüzde 6,1 azalarak 360 bin 106 adede geriledi.

Audi'nin en büyük pazarı konumundaki Çin'de teslimatlar, sektörel yavaşlama, devlet teşviklerinin sona ermesi ve model değişim süreçlerinin etkisiyle yüzde 12 azalarak 127 bin 109 adede geriledi.

Kuzey Amerika pazarında ise tablo daha ağır oldu. ABD'nin Nisan 2025'te yürürlüğe koyduğu ithalat tarifeleri ve yasal düzenlemeler nedeniyle bölgedeki satışlar yüzde 27 düşüşle 35 bin 464 adede indi.

Orta Doğu ve gelişmekte olan piyasalarda ise Orta Doğu'daki savaşın talebi baskılaması sonucu yüzde 6,3'lük bir kayıp yaşandı.

Küresel daralmaya rağmen Avrupa pazarında teslimatlar yüzde 5,9 artışla 123 bin 724'e ulaştı.

Elektrikli araç satışları yüzde 9,4 azaldı

Dünya genelinde elektrikli araç talebindeki zayıflama Audi verilerine de yansıdı. Markanın tam elektrikli araç satışları yüzde 9,4 azalarak 42 bin 29 adede geriledi. Bu düşüşte ABD pazarındaki elektrikli araç talebinin zayıflaması etkili oldu.

Kaynak: AA

