Auto Kale'nin Yeni Ekspertiz Hizmeti - Son Dakika
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Ekonomi

Auto Kale'nin Yeni Ekspertiz Hizmeti

Auto Kale, motor kontrol ünite yazılımlarını tespit eden 'Derin Beyin Taraması' hizmetini başlattı.

18.04.2025 12:52
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Auto Kale, araçların motor kontrol ünitesindeki yazılımsal müdahaleleri tespit etmek amacıyla geliştirdiği "Derin Beyin Taraması" adlı ekspertiz hizmetini Ankara'daki bayisinde pilot uygulama olarak devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ikinci el otomobil alım-satımında güveni artırmayı hedefleyen teknolojiyle araçların motor kontrol ünitesi ayrıntılı biçimde incelenerek tüm geçmiş verileri analiz edilecek. Uygulama, ikinci el araç piyasasında sıkça yaşanan gizli sorunların tespitine dijital bir çözüm sunuyor.

Derin Beyin Taraması hizmeti, araçlarda giderek yaygınlaşan yazılımsal müdahaleleri tespit etmeye odaklanıyor. Geleneksel ekspertizlerin çoğu zaman fark edemediği bu değişiklikler, aracın hem performansını hem de çevresel etkilerini olumsuz etkileyebiliyor.

Taramada, Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve Egzoz Gazı Devridaimi (EGR) sistemlerinin devre dışı bırakılıp bırakılmadığı kontrol ediliyor. Söz konusu sistemlerin iptali, araçlarda kısa vadeli performans artışı sağlarken uzun vadede motor arızalarına, yüksek emisyon değerlerine ve muayeneden geçememe riskine yol açabiliyor.

Ayrıca, son yıllarda birçok dizel araçta kullanılan AdBlue sistemine yapılan müdahaleler de tarama kapsamında değerlendiriliyor. Bu sistemin devre dışı bırakılması, aracın olumsuz çevresel etkilerini artırırken araç sahiplerinin de yasal sorunlarla karşılaşmasına neden olabiliyor.

Fazla yakıt tüketimine sebep olan yazılımsal hatalar da tespit edilebiliyor

Derin Beyin Taraması ile tespit edilen sorunlar arasında hatalı yazılım yüklemeleri sonucu oluşan aşırı duman atımı da yer alıyor. Bu durum hem araçta ciddi arızaların habercisi olabilir hem de kullanıcıya yüksek maliyet çıkarabilir. Öte yandan, yanlış yazılım uygulamaları nedeniyle bazı araçlar olması gerekenden fazla yakıt tüketiyor. Bu da hem çevreye zarar hem de ekonomik kayıp anlamına geliyor.

Bunlara ek olarak, tarama sırasında genellikle motor arızalarının habercisi olan ancak bazı müdahalelerle devre dışı bırakılan hava akışmetre, oksijen sensörü ve benzeri bileşenlere ait arıza kodları da tespit ediliyor. Normalde aracın beynine düşmesi gereken bu uyarılar devre dışı bırakıldığında fark edilmesi zor hale geliyor. Derin Beyin Taraması bu kapatılmış kodları da açığa çıkararak aracın gerçek sağlık durumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Auto Kale, devreye aldığı Derin Beyin Taraması hizmetiyle bu sıkıntıları ekspertiz raporlarına yansıyor. İlk olarak Ankara şubesinde başlatılan pilot uygulamanın, diğer şubelerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Yazılım, Ekonomi, Ankara, Çevre, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Auto Kale'nin Yeni Ekspertiz Hizmeti - Son Dakika

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