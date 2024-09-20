Auto King'den Gençlere Mesleki Eğitim Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Auto King'den Gençlere Mesleki Eğitim Desteği

Auto King, MESEM ile işbirliği yaparak gençleri otomotiv sektörüne kazandırıyor. 10 stajyere eğitim verilecek.

20.09.2024 11:50
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Auto King, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "Mesleki Eğitim Merkezleri" (MESEM) ile işbirliği içinde, lise çağındaki gençleri eğiterek otomotiv sektörüne kazandırmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Auto King MESEM ile süregelen işbirliği doğrultusunda, 2024 – 2025 eğitim döneminde de MESEM'e kayıtlı 10 lise öğrencisini, Kartal'daki servis merkezinde uzun dönemli stajyer olarak istihdam ederek eğitimlere başladı. Şirket bu programla bir yandan gençleri meslek sahibi yapıp ustalık yolunu açarken, araç bakım-onarım sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlamayı hedefliyor.

Auto King kendi bünyesinde 2007'de hayata geçirdiği "Auto King Akademi" kanalıyla, öncelikle Türkiye çapındaki tüm çalışanlarını sürekli eğitimlerle alanında yetkin, sertifikalı ustalar haline getiriyor. Şirket bunun yanında, mesleki eğitim alanında üstlendiği misyonla da "MESEM" ile işbirliğinde bugüne kadar 150'nin üzerinde gence de bakım-onarım alanında pratik eğitimleri verdi. Bu öğrenciler eğitimlerini başarıyla tamamlayıp "MESEM" tarafından "ustalık belgesi" alırken, 80'in üzerinde genç de "Auto King" bünyesinde istihdam edilerek ustalık kariyerlerine başladı.

Mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencileri haftada 1 gün okulda teorik, 4 gün ise işletmelerde pratik meslek eğitim alıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Mesleki Eğitim Merkezi mezunları "Ustalık Belgesi" ile "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diploması" alarak kendi iş yerlerini de açabiliyor. Auto King merkezlerinde sektöre adım atan öğrenciler, Auto King'in alanında yetkin, uluslararası sertifikalara sahip deneyimli "ustaları" tarafından eğitilerek mesleğe bir adım önde başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Auto King Genel Müdürü Serkan Süer, Auto King olarak sektörlerinde kusursuz hizmet anlayışıyla tüm paydaşlarına ve müşterilerine sürdürülebilir değer yaratmak üzere çalıştıklarını ve sektörde nitelikli iş gücünü artırma misyonuyla hareket etiklerini belirtti.

Süer, MESEM ile yıllardır aralıksız devam eden işbirliklerinin çok değerli ve anlamlı olduğunu aktararak, "Ayrıca eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerimizi kendi bünyemizde istihdam ediyoruz. En yüksek standartlarda iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir ortamda, 'usta' adaylarını daha yolun başında seçme imkanı buluyor, Auto King kültürüyle yetiştiriyoruz. Genç nüfus işsizliğini azaltıp gençleri nitelikli meslek sahibi yapma yolunda önemli rolü olan MESEM ile işbirliğimizi uzun süre devam ettirerek tüm taraflara katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Auto King'den Gençlere Mesleki Eğitim Desteği - Son Dakika

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