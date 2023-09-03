Av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu! İstavrit ve hamsinin kilosu 100 lira, barbun ve zargana ise 200 liradan satılıyor - Son Dakika

Av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu! İstavrit ve hamsinin kilosu 100 lira, barbun ve zargana ise 200 liradan satılıyor

Av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu! İstavrit ve hamsinin kilosu 100 lira, barbun ve zargana ise 200 liradan satılıyor
Son Güncelleme: 03.09.2023 11:42

1 Eylül'de genel av yasağının sona ermesiyle balıkçılar ''Vira bismillah'' diyerek ağlarını denizle buluşturdu. Tezgahlar yavaş yavaş dolmaya başlarken, balıkçı oltalarına en çok takılan balıklardan istavrit ve hamsinin kilosu 100 liradan, barbun ile zargana ise 200 liradan satılıyor.

Rize'de av yasağı sonrası balıkçı tezgahlarında en çok hamsi, mezgit ve istavrit yer aldı. İstavrit ve hamsi kilosu 100 liradan, barbun ile zargana ise 200 liradan satılıyor.

Av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu! İstavrit ve hamsinin kilosu 100 lira, barbun ve zargana ise 200 liradan satılıyor

BALIKÇILAR "VİRA BİSMİLLAH" DEDİ

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçılar da 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denizle buluşturdu. Sezon açılışını yapan balıkçıların ağlarına istavrit, mezgit ve az miktarda zargana (sargan) takılırken, Orta Karadeniz'de avlanan balıkçılar yılın ilk hamsilerini yakaladı. İstavrit ve hamsi 100 liradan, barbun ile zargana 200 liradan satılırken, izmarit ve tirsi ise 50 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu! İstavrit ve hamsinin kilosu 100 lira, barbun ve zargana ise 200 liradan satılıyor

"DENİZ SUYUNUN BİRAZ SOĞUMASI LAZIM"

Balıkçı Nezvat Çoruh, havaların soğuması ile hamsinin bollaşacağını dile getirerek, "Karadeniz'de bu sene hamsi bol ama palamuttan biraz endişeliyiz. Ama hamsi, mezgit ve istavrit bol. Deniz suyunun biraz soğuması lazım. Şu an da fazla balık görünmüyor. Ama 1 hafta sonra havalar soğuduğunda hamsi bollaşacak" diye konuştu.

Av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu! İstavrit ve hamsinin kilosu 100 lira, barbun ve zargana ise 200 liradan satılıyor

"HAMSİNİN YERİ BAŞKA"

Balık almak için gelen Mehmet Avcı, "Balık mevsimi geldi. Bugün tezgaha geldiğini görünce, balık almaya geldik. Favorimiz; hamsi. Diğer balıklar da güzel ama hamsinin yeri başka" dedi. Sibel Avcı ise "Sezon açıldı. Balığı çok severim. Rize'de balıklar bir başka oluyor. Bu sene umarım bol bol tüketiriz. En çok sargan balığını seviyorum" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Ekonomi

Balıkçılık, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu! İstavrit ve hamsinin kilosu 100 lira, barbun ve zargana ise 200 liradan satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu! İstavrit ve hamsinin kilosu 100 lira, barbun ve zargana ise 200 liradan satılıyor - Son Dakika
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