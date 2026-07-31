Avansas'tan Hızlı ve Güvenilir E-Ticaret

Avansas, e-ticarette artan müşteri beklentilerine yanıt verebilmek amacıyla hızlı teslimat, güvenilir hizmet ve operasyonel yatırımlarıyla müşteri memnuniyetini güçlendirmeye odaklanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, farklı sektör ve ölçeklerdeki müşterilerden elde ettiği geri bildirimler doğrultusunda operasyonlarını hız, güven ve kesintisiz hizmet odağında geliştiren Avansas, siparişlerinin yüzde 75'ini bir gün içinde teslim ederken, kendi dağıtım operasyonunda yüzde 99 kusursuz sipariş oranına ulaşıyor.

Satın alma süreçlerini "tek sipariş, tek fatura ve tek noktadan teslimat" modeliyle sadeleştiren şirket, 7 farklı kategoride sunduğu 400'ün üzerinde Avansas markalı ürünün yanı sıra geniş ürün ekosistemiyle işletmelerin ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

İkitelli'de devreye alınan "cross-dock" (çapraz sevkiyat) operasyonunun da teslimat hızını ve operasyonel kapasiteyi artıran şirket, yoğunluk kaynaklı gecikme risklerini de azaltmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avansas Müşteri Hizmetleri Direktörü Serpil Vatansever, müşteri memnuniyetinin temelinde verilen sözün eksiksiz yerine getirilmesinin bulunduğunu ifade etti.

Farklı müşteri segmentinden aldıkları geri bildirimlerin, müşterilerinin en önemli beklentilerinin hız ve güven olduğunu gösterdiğini aktaran Vatansever, "Bu nedenle tüm süreçlerimizi doğru ürünün doğru zamanda müşteriye ulaşmasını sağlayacak şekilde kurguluyoruz. Güçlü lojistik altyapımız ve operasyonel yatırımlarımız sayesinde yalnızca hızlı teslimat sunmuyor, aynı zamanda güvenilir ve sürdürülebilir bir alışveriş deneyimi oluşturuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.