AVM ciro endeksi yükseldi - Son Dakika
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AVM ciro endeksi yükseldi

08.04.2022 14:00
AVM ciro endeksi yükseldi

Ciro endeksi, Şubat 2022 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 138,6 oranında arttı.

Ciro endeksi, Şubat 2022 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 138,6 oranında arttı.

AVM Perakende Ciro Endeksi'nin Şubat ayı sonuçları açıklandı. Ciro endeksi, Şubat 2022 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 138,6 oranında artarak 563 puana yükseldi.

Şubat ayında metrekare verimlilik endeksi, bir önceki ay olan Ocak ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde de yüzde 2,3 oranında artış göstererek 562,8 puana yükseldi.

AVM'lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Şubat ayında İstanbul'da 2 bin 858 TL, Anadolu'da bin 671 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Şubat ayında 2 bin 146 TL olarak gerçekleşti.

Ziyaretçi sayısı aylık bazda azaldı

Şubat ayı verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksi yüzde 97,1'lik bir artışla 69 puana yükseldi. Şubat döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay olan Ocak 2022 ile karşılaştırıldığında ise yüzde 5,8 oranında bir azalış olduğu gözlemlendi. - İSTANBUL

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Türk Lirası, İstanbul, Ocak, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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