AVM'lerde yeni yıl hazırlıkları başladı

Yeni yıla az bir süre kala AVM'ler oluşturlan alışveriş alanlarıyla hediye seçenekleri sunuyor.

Yeni yıla az bir süre kala AVM'ler oluşturlan alışveriş alanlarıyla hediye seçenekleri sunuyor. Dekorasyondan modaya, özgün tasarımlardan el yapımı oyuncaklara kadar birçok hediye alternatifi sunan Akbatı Yılbaşı Pazarı, ziyaretçilerinin yeni yıl heyecanına ortak olmaya hazırlanıyor. 19-31 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek Akbatı Yılbaşı Pazarı'nda ziyaretçiler pek çok hediye alternatifini aynı anda görme imkanına sahip olurken 6-31 Aralık tarihleri arasında Akbatı mobil uygulamasını kullanan ziyaretçiler gerçekleştirilecek yeni yıl çekilişine katılma şansı kazanacak. Yılbaşı Pazarı, 19-31 Aralık tarihleri arasında AVM'nin zemin kat havuz önünde açılacak. Birbirinden seçkin markaların yer alacağı pazarda 19 Aralık'tan itibaren haftanın her günü 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek. - İSTANBUL

Son Dakika

Asgari ücret ne zaman açıklanacak, masada hangi rakamlar var? İşte son durum

En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Mutfağın yeşil yıldızı! Kekik her derde deva!

Almanya'da Türk camisine çirkin saldırı: 11 kişi gözaltına alındı

Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar

"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı