Avokado Üreticilerine Erken Hasat Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Avokado Üreticilerine Erken Hasat Uyarısı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Ziraat Mühendisi Yavuz Çetin, avokado üreticilerine erken hasat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Erken hasat edilen avokadoların olgunlaşmadığı için bir ay boyunca olgunlaşmadığını ve çürüdüğünü belirten Çetin, bu durumun avokado pazarını kapatmasına neden olduğunu söyledi. Üretici ve tüketicilerin hasat takvimini takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Çetin, ayrıca avokadonun hırsızlık sorunuyla da karşı karşıya olduğunu ifade etti.

28.07.2024 10:23
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Ziraat Mühendisi Yavuz Çetin, Gazipaşa'da para kazanma hırsı ve hırsızlık olayları yüzünden geçtiğimiz yıllarda avokadonun erken hasat edildiğini hatırlatarak, "Erken hasat edilmiş avokadolar, olgunlaşmadığı için ihracat ve market kanadında gerekse hallerde satıldığı andan itibaren bir ay boyunca olgunlaşmıyor ve sonra çürüyüp gidiyor. Bundan kaynaklı da avokadonun pazarı kapanıyor. Üreticilerimiz ve tüccarlarımız gerekli önlemleri almalılar" dedi.

Gazipaşa'da üretimi hızla artan avokadonun hasat mevsimi yaklaşıyor. Olgunlaşma aşamasında olan avokadoların erken hasat edilmesinin kritik sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Ziraat Mühendisi Yavuz Çetin, avokado üreticilerine "Erken hasat etmeyin" uyarısında bulundu. Erken hasadın kar değil zarar ettireceğini söyleyen Çetin, Tropikal meyvelerde, özellikle avokadolardaki pazarın oluşmamasındaki en büyük problemimiz, erken hasattır. Erken hasat edilmiş avokadolar, olgunlaşmadığı için gerek ihracat kanadında, gerek market kanadında gerekse hallerde satıldığı andan itibaren bir ay boyunca olgunlaşmıyor ve lastik gibi olduktan sonra çürüyüp gidiyor. Bundan kaynaklı da avokadonun pazarı kapanıyor" dedi.

"Üretici ve tüketicilerin hasat takvimini takip ederek önlem almaları gerekiyor"

Üretici ve tüketicilere uyarıda bulunan Çetin, konuşmasına şöyle devam etti: "En yakın Avrupa noktasına da 27 günde ulaşıyor. Bundan kaynaklı Türkiye avokadosu coğrafi konum bakımından hem Avrupa'ya, hem Ortadoğu'ya hem de Rusya'ya yakın, en uzak noktasına tırlarımızla bir hafta gibi bir sürede gönderebiliyoruz. Avokadonun erken hasat edilmesinin bir diğer özelliği de hırsızlık sorunu. Her avokadoyu olduğu zamanda alabilseler büyük oranda hırsızlığın da önüne geçilme ihtimali yüksek. Avokado, önümüzdeki süreçlerde yeşil altın olarak anılan bir bitki ve gün geçtikçe de ekim alanları artıyor, tanınırlığı artıyor. Değerli bir gıda olduğu için, sağlıklı olduğu için de diyetisyenlerin de yoğun önerileri arasında yer alıyor. Hem üreticilerimizin hem tüccarlarımızın hem de tüketicilerimizin avokadonun cinslerine göre hasat takvimini takip ederek önlem almaları gerekiyor."

Avokado cinsleri hakkında da bilgi aktaran Ziraat Mühendisi Yavuz Çetin; "Clifton cinsi avokadolarımız, iklime bağlı olarak sıcak ve deniz kıyısı olan sıcak bölgelerde 1 Ağustos itibari ile toplanabiliyorken dağlık ve rakımı yüksek yerlere çıktığımız zaman 15 Ağustos'a kadar olgunlaşma süresi sarkabiliyor. Bu noktada da üreticilerimizin ve tüccarlarımızın dikkatli olması gerekiyor.

Fuerte cinsi avokadoların Ekim ayı gibi toplanmasını öneriyoruz. Bu türleri zaten 2-3 aşamada olgunlaştıkça topluyoruz. Yağ oranları arttıkça lezzetleri artıyor ve olgunlaşmaları söz konusu olabiliyor. Bacon cinsi avokadolarımız, Ekim ayının ilk haftası gibi toplanması söz konusudur. Ondan sonra da olgunlaşmaları olağan olabilir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Avokado Üreticilerine Erken Hasat Uyarısı - Son Dakika

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