Avro Bölgesi Ekonomisinde Yüzde 0,1 Büyüme - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi Ekonomisinde Yüzde 0,1 Büyüme

Avro Bölgesi, 2024'ün son çeyreğinde GSYH'sını önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 artırdı.

14.02.2025 15:48
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Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nde 2024 yılı dördüncü çeyreğe ilişkin GSYH ve istihdam öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün son çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, geçen yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,9 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda değişmemesi, yıllık bazda yüzde 0,9 artması yönündeydi.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,1 artış kaydetti.

GSYH, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 1,3, Almanya'da yüzde 0,2 ve Fransa'da yüzde 0,1 düşerken, İtalya ve Avusturya'da değişmedi.

GSYH, son çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre ise Almanya ve Avusturya'da yüzde 0,2, Estonya'da yüzde 0,1 azaldı.

Öte yandan, 2024 için yıllık büyüme oranı Avro Bölgesi'nde yüzde 0,7, AB'de ise yüzde 0,9 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde istihdam ise son çeyrekte, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 arttı.

AB'de de istihdam son çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi Ekonomisinde Yüzde 0,1 Büyüme - Son Dakika

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