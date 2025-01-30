Avro Bölgesi'nde Ekonomi Güven Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Ekonomi Güven Endeksi Yükseldi

Ocak ayında Avro Bölgesi'nde Ekonomi Güven Endeksi 1,5 puan artarak 95,2'e ulaştı.

30.01.2025 16:47
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Avro Bölgesi'nde ocak ayında Ekonomi Güven Endeksi 1,5 puan artışla 95,2'ye yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ocak ayı İş ve Tüketici Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ocakta Ekonomi Güven Endeksi AB'de aylık bazda 1,1 puan artarak 95,8 seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde de Ekonomi Güven Endeksi ocakta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan yükselerek 95,2 seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentileri Avro Bölgesi'nde Ekonomi Güven Endeksi'nin 94,1 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden olumlu gelmesi dikkati çekti.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de ocakta 0,3 puanlık artışla eksi 14,2 seviyesinde belirlendi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde hafif bir iyileşme oldu.

Tüketici Güven Endeksi AB ise ocakta değişim göstermedi ve eksi 13,3 seviyesinde ölçüldü.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Ekonomi Güven Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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