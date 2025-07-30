Avro Bölgesi'nde Ekonomik Büyüme

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in ikinci çeyreğinde yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 0,1 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda sabit kalacağı, yıllık bazda yüzde 1,2 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 1, Almanya ve İtalya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,7 arttı.

GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya ve İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,7 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.