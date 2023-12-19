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Avro Bölgesi'nde Enflasyon Yüzde 2,4 Geriledi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde Enflasyon Yüzde 2,4 Geriledi

Avro Bölgesi'nde açıklanan nihai verilere göre, kasımda yıllık enflasyon yüzde 2,4 geriledi. Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek enflasyon oranı ise yüzde 4,3'e düştü. ECB'nin faiz oranlarını indirme ihtimali arttı.

Avro Bölgesi\'nde Enflasyon Yüzde 2,4 Geriledi
19.12.2023 - 17:47,  Güncelleme: 17:53
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Avro Bölgesi'nde açıklanan nihai veriler, yıllık enflasyonun kasımda yüzde 2,4 gerilediğini teyit etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 2,4'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde TÜFE, kasımda bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. Daha ucuz enerji ile yıllık enflasyonda kasımda, Temmuz 2021'den bu yana en düşük oranın görülmesi dikkati çekti.

Avro Bölgesi'nin gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı, ekimde yüzde 5 iken kasımda yüzde 4,3'e geriledi.

Enerji fiyatları ise kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 düştü.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 7,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, kasımda Macaristan'da 7,7, Slovakya ve Romanya'da yüzde 6,9, Hırvatistan'da 5,5, Slovenya'da 4,5, Fransa'da 3,9 ve Almanya'da yüzde 2,3 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun düşmesi Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefine giderek daha fazla ulaşılabileceği olarak değerlendirildi.

ECB, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını, yüksek enflasyonla mücadele etmek için art arda 10 kez artırmak zorunda kaldıktan sonra son iki toplantısında sabit tutmuştu.

ECB yüzde 2 enflasyon hedeflerken, banka yönetimi veri durumu gerektiriyorsa daha fazla faiz artırımına karar vereceğini defalarca vurguladı.

Geçen yıl Ukrayna- Rusya savaşının etkisiyle enflasyon zaman zaman çift haneli rakamlara ulaşmıştı. Kasım 2022'de Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı yüzde 11,2 olarak kayıtlara geçmişti.

Bazı analistler, bölgede enflasyonun önemli ölçüde zayıflamasının ECB'nin faiz oranlarını indirmeye ikna ederek uzun bir faiz artırım döngüsünü sona erdirebileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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