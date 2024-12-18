Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Artışta

Ekim ayında Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi yüzde 1 yükseldi, AB'de ise yüzde 0,7 artış kaydedildi.

18.12.2024 14:17
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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde önceki aya göre yüzde 1 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ekimde önceki aya kıyasla yüzde 1, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,2 artış gösterdi.

AB'de ise inşaat üretimi ekimde önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,8 düştü.

AB ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 7,8 ile Slovakya'da, yüzde 6,5 ile Avusturya'da, yüzde 4,6 ile Macaristan ve Portekiz'de gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 8,3 ile Romanya'da ve yüzde 2,7 ile Polonya'da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda Portekiz'de yüzde 6,9, İspanya'da yüzde 6,3 ve Bulgaristan'da yüzde 6,2 artarken, Romanya'da yüzde 14,5, Slovenya'da yüzde 13,4 ve Polonya'da yüzde 11,4 geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Artışta - Son Dakika

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