Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi D düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi D düştü

20.10.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağustos'ta Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi bir önceki aya göre %0,1 azaldı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.???????

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşerken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre sabit kaldı.

AB ülkeleri arasında ağustosta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 4,2 ile İsveç'te, yüzde 2,2 ile Çekya'da, yüzde 1,4 ile Bulgaristan'da belirlendi.

En fazla düşüş ise yüzde 26,2 ile Romanya'da, yüzde 11,4 ile Macaristan'da ve yüzde 4 ile Polonya'da ölçüldü.???????

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovenya'da yüzde 25,2, Çekya'da yüzde 17 ve Slovakya'da yüzde 13,8 artarken, Macaristan'da yüzde 13,6, Hollanda'da yüzde 6,2 ve Polonya'da yüzde 4,9 geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, İnşaat, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi D düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük kızın verdiği zarar büyük Babanın tepkisi ise görülmeye değer Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
İstanbullu kadının yaşadığı şok Ödediği hesap ağızları açık bıraktı İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediği hesap ağızları açık bıraktı
İstanbul’da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuramayacak Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
Deprem anında çayını almayı unutmadı Deprem anında çayını almayı unutmadı

23:08
AK Parti İstanbul’da iki istifa Veda mesajı bir hayli manidar
AK Parti İstanbul'da iki istifa! Veda mesajı bir hayli manidar
22:34
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu
22:08
İsrail, Gazze’yi bombaladı Hamas’tan açıklama geldi
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi
20:40
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var Yönettiği son 5 maç bomba
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba
20:19
Bahis skandalında 152 hakem PFDK’ya sevk edildi İşte isim isim liste
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
19:25
Skandal olay Küçücük çocukları nişanladılar
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2025 05:24:58. #7.11#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi D düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.