Avro Bölgesi'nde işsizlik haziranda değişmedi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde işsizlik haziranda değişmedi

01.08.2022 12:30
Avro Bölgesi'nde işsizlik haziranda değişmedi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 6,6 seviyesinde ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 6,6 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de mayıs ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, haziranda da aynı oranda belirlendi.

Avro Bölgesi'nde de mayısta yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, haziranda sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın haziran ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,9, AB'de ise yüzde 7,2 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, haziranda İspanya'da yüzde 12,6, Yunanistan'da yüzde 12,3, İtalya'da yüzde 8,1, İsveç'te yüzde 7,6, Fransa'da yüzde 7,2 ve Almanya'da yüzde 2,9 oldu.

AB'de işsiz sayısı haziranda 12 milyon 931 bin olurken, bunun 10 milyon 925 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Haziranda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 546 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 73 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Avro Bölgesi'nde yüzde 13,6 olarak ölçüldü.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde işsizlik haziranda değişmedi - Son Dakika

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