Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı mart ayında yüzde 6,5 seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı mart ayında yüzde 6,5 seviyesinde

Avro Bölgesi\'nde işsizlik oranı mart ayında yüzde 6,5 seviyesinde

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verilerini açıkladı. AB'de işsizlik oranı martta yüzde 6'ya gerilerken, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 6,5 olarak sabit kaldı. İşsiz sayısı AB'de 13 milyon 258 bin olarak hesaplandı ve bu kişilerin 11 milyon 87 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,1 olarak ölçüldü.

03.05.2024 12:49
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Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, mart ayında yüzde 6,5 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de şubat ayında yüzde 6,1 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, martta yüzde 6'ya geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise şubatta yüzde 6,5 olan işsizlik, martta değişmeyerek sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Martta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,7, Yunanistan'da yüzde 10,2, İsveç'te yüzde 8,3, Finlandiya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7,3 ve İtalya'da yüzde 7,2 oldu.

AB'de işsiz sayısı, martta 13 milyon 258 bin olarak hesaplandı. Bu kişilerin 11 milyon 87 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Mart ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 858 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 259 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,1 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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