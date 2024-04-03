Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, şubat ayında yüzde 6,5 oldu.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı.
Verilere göre, AB'de ocak ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, şubatta aynı seviyeyi korudu.
Avro Bölgesi'nde de ocakta yüzde 6,5 olan işsizlik, şubatta değişmedi.
İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.
Şubatta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,5, Yunanistan'da yüzde 11, İsveç'te yüzde 8,1, İtalya'da yüzde 7,5, Fransa'da yüzde 7,4 oldu.
AB'de işsiz sayısı şubatta 13 milyon 249 bin olarak hesaplandı. Bu kişilerin 11 milyon 102 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.
Şubat ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 899 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 319 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,8, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,6 olarak ölçüldü.
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