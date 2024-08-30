Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 6,4'e düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 6,4'e düştü

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 6,4'e düştü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak belirlenmişti.

30.08.2024 13:46
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Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 6,4'e düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de haziran ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, temmuzda aynı seviyeyi korudu.

Avro Bölgesi'nde ise haziranda yüzde 6,5 olan işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 6,4 seviyesinde ölçüldü.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6 olarak belirlenmişti.

Temmuzda işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,5, Yunanistan'da yüzde 9,9, Finlandiya'da yüzde 8,4 ve İsveç'te yüzde 8,3 oldu.

AB'de işsiz sayısı, temmuzda 13 milyon 108 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 990 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Temmuz ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 818 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 263 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,5, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,2 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 6,4'e düştü - Son Dakika

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