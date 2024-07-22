Avro Bölgesi'nde Kamu Borcu GSYH Oranı Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Kamu Borcu GSYH Oranı Yükseldi

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 88,7 seviyesine ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 yılı birinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde geçen yıl son çeyreğinde yüzde 88,2 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 88,7'ye çıktı. AB'de de geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 81,5 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı ilk çeyrekte yüzde 82 seviyesinde ölçüldü. Böylece, toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 12 trilyon 926 milyar avro, AB'de de 14 trilyon 103 milyar avro seviyesini buldu. AB üyesi ülkeler arasında yılının ilk çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 159,8 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 137,7 ile İtalya, yüzde 110,8 ile Fransa, yüzde 108,9 ile İspanya, yüzde 108,2 ile Belçika ve yüzde 100,4 ile Portekiz izledi. Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 22,6 ile Bulgaristan, yüzde 23,6 ile Estonya ve yüzde 27,2 ile Lüksemburg olarak belirlendi. AB'de geçen son çeyreğinde yüzde 3,9 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, ilk çeyrekte yüzde 3 seviyesini indi. Avro Bölgesi'nde de bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 4'ten yüzde 3,2'ye geriledi. AB ülkeleri arasında birinci çeyrekte bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 7 ile Romanya, yüzde 6 ile Macaristan, yüzde 5,6 ile Fransa ve Bulgaristan, yüzde 5 ile Slovakya, yüzde 4,5 ile Belçika, yüzde 3,7 ile Finlandiya ve yüzde 3,2 ile İspanya oldu. AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.

22.07.2024 15:45
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Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 88,7 seviyesine ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 yılı birinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde geçen yıl son çeyreğinde yüzde 88,2 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 88,7'ye çıktı.

AB'de de geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 81,5 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı ilk çeyrekte yüzde 82 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 12 trilyon 926 milyar avro, AB'de de 14 trilyon 103 milyar avro seviyesini buldu.

Yunanistan en yüksek borç oranına sahip

AB üyesi ülkeler arasında yılının ilk çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 159,8 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 137,7 ile İtalya, yüzde 110,8 ile Fransa, yüzde 108,9 ile İspanya, yüzde 108,2 ile Belçika ve yüzde 100,4 ile Portekiz izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 22,6 ile Bulgaristan, yüzde 23,6 ile Estonya ve yüzde 27,2 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

Bütçe açığı

AB'de geçen son çeyreğinde yüzde 3,9 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, ilk çeyrekte yüzde 3 seviyesini indi.

Avro Bölgesi'nde de bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 4'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

AB ülkeleri arasında birinci çeyrekte bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 7 ile Romanya, yüzde 6 ile Macaristan, yüzde 5,6 ile Fransa ve Bulgaristan, yüzde 5 ile Slovakya, yüzde 4,5 ile Belçika, yüzde 3,7 ile Finlandiya ve yüzde 3,2 ile İspanya oldu.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, Lüksemburg, Portekiz, Slovakya, Estonya, Belçika, İspanya, Romanya, İtalya, Fransa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Kamu Borcu GSYH Oranı Yükseldi - Son Dakika

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