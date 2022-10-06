Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta düştü

06.10.2022 13:26
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta düştü

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 azaldı.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2 düştü.

AB ülkeleri arasında ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,2 ile Hollanda'da, yüzde 1,3 ile Almanya'da ve yüzde 1,1 ile Malta'da oldu. En fazla yükseliş ise yüzde 7 ile Slovenya'da, yüzde 3,8 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,5 ile de İrlanda'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 6, Hollanda'da yüzde 5,8 ve Finlandiya'da yüzde 4,7 geriledi. Slovenya'da yüzde 31,8 ve Polonya'da yüzde 8 arttı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için geldiği Prag'da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Çekya Başbakanı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için geldiği Prag'da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Çekya Başbakanı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ve Çekya Başbakanı Fiala ile görüştü AB, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti AB, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Slovenya, Hollanda, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:43 Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam
19:13 Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:50:49. #1.11#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement