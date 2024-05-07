Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Martta Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Martta Arttı

Avro Bölgesi\'nde Perakende Satışlar Martta Arttı

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, martta bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış gösterdi. AB'de ise perakende satışlar martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı. Aylık bazda en fazla artış Polonya'da gerçekleşirken, en fazla düşüş ise İsveç'te yaşandı. Yıllık bazda ise Polonya, Lüksemburg ve Hırvatistan'da perakende satışlar artarken, Belçika, Estonya ve Avusturya'da geriledi.

07.05.2024 13:11
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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, martta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, yıllık bazda da yüzde 2 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar martta aylık bazda yüzde 0,8, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7 yükseldi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yüzde 7,3 ile Polonya'da, yüzde 4,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ve yüzde 2 ile Macaristan'da, en fazla düşüş ise yüzde 1,8 ile İsveç'te yüzde 1 ile Malta'da ve yüzde 0,8 ile Avusturya'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Polonya'da yüzde 14,8, Lüksemburg'da yüzde 10,3 ve Hırvatistan'da yüzde 8,9 artarken, Belçika'da yüzde 4,6, Estonya'da yüzde 2,3 ve Avusturya'da yüzde 2 geriledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Martta Arttı - Son Dakika

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