Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Şubatta Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Şubatta Arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocak ayına göre yüzde 0,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 düştü. AB'de ise sanayi üretimi şubatta aylık bazda yüzde 0,7 yükselirken, yıllık bazda yüzde 5,4 geriledi.

15.04.2024 13:07
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta ocak ayına göre yüzde 0,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,4 düştü.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,8 artacağı yönündeydi. Verilerin, beklentilerle aynı seviyede gerçekleşmesi dikkati çekti.

AB'de ise sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 0,7 yükselirken, yıllık bazda yüzde 5,4 geriledi.

Şubatta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 3,8 ile İrlanda'da, yüzde 3,5 ile Macaristan'da ve yüzde 3,3 ile Slovenya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 4,6 ile Hırvatistan'da, yüzde 3 ile Litvanya'da, yüzde 2,7 ile de Belçika'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda ise en fazla artış yüzde 3,5 ile İspanya'da, yüzde 2,8 ile Slovenya'da ve yüzde 2,7 ile Danimarka'da ölçüldü. En fazla gerileme ise yüzde 36 ile İrlanda'da, yüzde 12,7 ile Belçika'da ve yüzde 8,4 ile Bulgaristan'da tespit edildi.

Kaynak: AA

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