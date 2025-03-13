Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Yüzde 0,8 Arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta aralık ayına göre yüzde 0,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre sabit kaldı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,5 artacağı, yıllık yüzde 0,9 azalacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Ocakta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 4,6 ile Litvanya'da, yüzde 3,7 ile Portekiz'de ve yüzde 3,3 ile Avusturya'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 12,9 ile Malta'da yüzde 10,6 ile Danimarka'da ve yüzde 7,3 ile Slovakya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 10,4 ile İrlanda'da, yüzde 9,8 ile Litvanya'da ve yüzde 7,6 ile Hırvatistan'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 5,1 ile Slovakya'da, yüzde 4,4 ile Danimarka'da ve yüzde 4 ile Macaristan'da belirlendi.