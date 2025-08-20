Avro Bölgesi'nde Temmuz Enflasyonu Sabit Kaldı - Son Dakika
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Temmuz Enflasyonu Sabit Kaldı

20.08.2025 12:31
Avro Bölgesi'nde temmuz ayı yıllık enflasyon yüzde 2 seviyesinde sabit kalırken, çekirdek enflasyon yüzde 2,3 oldu.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2 seviyesinde sabit kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) temmuz ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aynı seviyede kaldı. TÜFE, temmuzda aylık bazda da değişmedi.

Piyasa beklentileri de yıllık enflasyonun temmuzda yıllık yüzde 2, aylık sıfır olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde temmuzda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda eksi 0,2 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde temmuzda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,46 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,63 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,23 ile enerji ürünleri izledi.

AB'de ise haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,4'e yükseldi. AB'de TÜFE temmuzda aylık yüzde 0,1 seviyesinde belirlendi.

Yıllık enflasyon temmuz ayında Almanya'da yüzde 1,8, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.???????

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.??????????????

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Temmuz Enflasyonu Sabit Kaldı

12:17
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde Temmuz Enflasyonu Sabit Kaldı - Son Dakika
