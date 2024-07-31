Avro Bölgesi'nde TÜFE Temmuzda Beklentilerin Üzerinde Arttı

Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,6 oldu. Beklenti, yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 2,5 ile yatay bir seyir izleyeceği yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile enerji ve yüzde 0,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon haziranda Belçika'da yüzde 5,5, İspanya'da ve Avusturya'da yüzde 2,9, Hırvatistan'da yüzde 3,4 ve Hollanda'da yüzde 3,5, Almanya ve Fransa'da yüzde 2,6 oldu.