Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Düşüşe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Düşüşe Geçti

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi temmuzda beklenenden fazla düşerken, endekste art arda 8 ay süren yükseliş de son buldu. Sentix'in açıklamasında, Avrupa ekonomisinin son dönemdeki toparlanmasının aniden sona erdiği belirtilerek, yatırımcıların Fransa seçimleri, Almanya eyalet seçimleri ve ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlikten endişe duydukları ifade edildi. Almanya'da ise yatırımcı güven endeksi ve mevcut durum endeksi düşüş gösterdi.

08.07.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi temmuzda beklenenden fazla düşerken, endekste art arda 8 ay süren yükseliş de son buldu.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, 1140 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirdiği temmuz ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda 0,3 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 7,6 puanlık düşüşle eksi 7,3 puana geriledi. Böylece Ekim 2023'ten bu yana endekste devam eden toparlanma da sona erdi.

Endekse ilişkin beklenti, temmuzda sabit kalması yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 10 puandan 1,5 puana inerek "tahmincileri endişelendirecek" bir düşüş gösterdi

Mevcut Durum Endeksi de eksi 9 puandan eksi 15,8 puana indi.

Sentix'in açıklamasında, "Avrupa ekonomisinin son dönemdeki toparlanması aniden sona erdi." ifadesine yer verilerek, "Özellikle beklentilerde 8,5 puanlık düşüş, zaten zor olan ekonomik durumun önümüzdeki 6 ay içinde daha da kötüleşeceği öngörüsüyle tahmincileri endişelendirecek gibi görünüyor." denildi.

Yatırımcıların Fransa seçimleri, yaklaşan Almanya eyalet seçimleri ve bu yılın sonundaki ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlikten endişe duydukları aktarılan açıklamada, "Görevdeki ABD başkanının sağlığı ve Beyaz Saray yarışında eski başkan Donald Trump'a karşı kimin aday olacağı sorusunun cevapsız kalması giderek endişeleri artıyor. Özellikle ABD ekonomisindeki yavaşlama artarken ve dünyanın diğer ekonomilerine yayılmaya başlarken, bu belirsizlik bir tür boşluk oluşturuyor." ifadeleri yer aldı.

Alman ekonomisinde beklentiler negatif bölgede

Ekonomisi ihracata dayalı Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, art arda 3 aylık yükselişin ardından temmuzda 6,5 puanlık düşüşle eksi 19 puana indi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi de eksi 26,3 puandan eksi 32,3 puana geriledi.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, "Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından oluşan olumlu havaya rağmen, Alman ekonomisi bir sonraki gerilemeyi yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da yatırımcıların beklentisinde hazirandaki artışın "zaten çok dinamik olmadığını" belirten Hussy, "Şimdi bu umut verici eğilim yeniden tamamen tehlikeye giriyor. Beklentiler Endeksi temmuzda Nisan 2024 sonuçlarının da altına düşerek -4,8 puanla yeniden negatif bölgede yer aldı. Başarılı bir Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan beklenen rüzgar ortada yok." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisi, 2 yıllık durgunluk döneminin ardından yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.

Kaynak: AA

Almanya, Fransa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Düşüşe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:31 Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 14:11:09. #1.13#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Düşüşe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement