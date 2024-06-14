Avro Bölgesi, Nisan Ayında 15 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi, Nisan Ayında 15 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, Avro Bölgesi'nin nisan ayında ihracatı yüzde 14 artarak 247,5 milyar avro, ithalatı ise yüzde 1,8 artarak 232,5 milyar avro oldu. Bu durumda Avro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası nisanda 15 milyar avro olarak kaydedildi. AB ülkelerine en fazla ihracat yapan ülke Çin olurken, en fazla ithalat yapan ülke ise ABD oldu.

14.06.2024 12:43
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Avro Bölgesi, nisan ayında 15 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak 222,1 milyar avro, ithalatı ise yüzde 0,3 yükselerek 208,1 milyar avro oldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 14 milyar avro olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, nisanda 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artışla 247,5 milyar avro, ithalat da yüzde 1,8 yükselişle 232,5 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası nisanda 15 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 45,9 milyar avro ile ABD, 29,4 milyar avro ile İngiltere, 19,2 milyar avro ile Çin, 18,4 milyar avro ile İsviçre ve 9,7 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 40,3 milyar avro ile Çin, 28,8 milyar avro ile ABD, 13,7 milyar avro ile İngiltere, 11,8 milyar avro ile İsviçre, 8,7 milyar avro ile Türkiye ve 8,2 milyar avro ile Norveç oldu.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi, Nisan Ayında 15 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi - Son Dakika

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