Avro Bölgesi Yatırımcı Güveni Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avro Bölgesi Yatırımcı Güveni Düştü

09.03.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran çatışmaları yatırımcı güvenini olumsuz etkileyerek Avro Bölgesi'nde endeksi düşürdü.

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmalar, yatırımcıların Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin iyimserliğinin düşmesine neden oldu.

Piyasa araştırmaları merkezi Sentix, mart ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayında 4,2 puan olan endeks, bu ay 7,3 puanlık düşüşle eki 3,1 puana geriledi. Endekse ilişkin beklenti, martta eksi 5 düşmesi yönündeydi.

Beklentiler ve mevcut durum endekslerinde toparlanma

Yatırımcıların gelecek 6 aya yönelik öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi, 15,8 puandan 3,5 puana indi.

Mevcut ekonomik durumu yansıtan Mevcut Durum Endeksi ise eksi 6,8 puandan eksi 9,5 puana geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, "Bu gelişme (güven endeksindeki düşüş), doğrudan küresel enerji piyasalarını baskılayan İran savaşındaki tırmanışla ilgili. Enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Basra Körfezi'ndeki deniz taşımacılığında yaşanan aksamalar yatırımcıların güvenini olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ekonomisine de güven azaldı

Borsa yatırımcılarının Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'ya ilişkin değerlendirmelerinde de martta belirgin bir kötüleşme gözlendi.

Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, martta yaklaşık 5,2 puan azalarak eksi 12,1 puana geriledi.

Sentix'in açıklamasında, Almanya'ya ilişkin verinin son dönemde beliren "umut ışığının" ardından yeniden bir gerileme dönemine girildiğine işaret ettiği belirtildi.

Öte yandan, Sentix raporuna göre, olumsuz tablo sadece Avrupa ile sınırlı kalmadı. ABD için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi birkaç aylık yükselişin ardından martta 12,7 puandan 7,2 puana geriledi.

Hussy, yatırımcıların ABD ekonomisindeki bu baskıyı, jeopolitik gerilimler ve petrol fiyat şokuyla tetiklenen zayıf küresel talebe bağladığını ifade etti.

Bu arada, söz konusu anket, 5-7 Mart tarihlerinde 1055 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi Yatırımcı Güveni Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Rusya: Ukrayna’ya ait 322 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
Görüntüler Eskişehir’den İspanyollar buna bayılacak Görüntüler Eskişehir'den! İspanyollar buna bayılacak
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor Bu kadarına da pes artık Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

17:39
ABD’nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere’de
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 18:02:40. #7.12#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi Yatırımcı Güveni Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.