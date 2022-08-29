AB, elektrik piyasasına müdahale etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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AB, elektrik piyasasına müdahale etmeye hazırlanıyor

29.08.2022 16:38
AB, elektrik piyasasına müdahale etmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), hızla artan fiyatlara karşı elektrik piyasasına acil müdahalede bulunmayı planlıyor.

Avrupa Birliği (AB), hızla artan fiyatlara karşı elektrik piyasasına acil müdahalede bulunmayı planlıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Slovenya'daki Bled Stratejik Forumu'nda Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin konuştu.

Von der leyen, Avrupa'da Rus fosil yakıtları döneminin sona erdiğini ve enerji şantajından kurtularak küresel kuralları daha güçlü savunacaklarını söyledi.

Elektrik piyasasının farklı koşular ve amaçlar için geliştirildiğini anımsatan von der Leyen, ???????Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi.

Von der leyen, "Şu anda bir acil müdahale ve elektrik piyasasının yapısal reformu üzerinde çalışıyoruz. Elektrik için gerçekten işleyen ve bizi tekrar dengeye getirecek yeni bir piyasa modeline ihtiyacımız var." diye konuştu.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül'de olağanüstü toplantı yapacak.

Bazı AB üyesi ülkeler doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor. AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.???????

Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğal gaz santrallerince belirleniyor. Doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş bu piyasanın da dengesini bozdu.

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AB, elektrik piyasasına müdahale etmeye hazırlanıyor AB, elektrik piyasasına müdahale etmeye hazırlanıyor AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi.
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, elektrik piyasasına müdahale etmeye hazırlanıyor - Son Dakika

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