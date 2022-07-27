AB'de ticari araç satışları haziranda sert düştü - Son Dakika
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AB'de ticari araç satışları haziranda sert düştü

27.07.2022 10:51
AB'de ticari araç satışları haziranda sert düştü

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 geriledi.

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2022 yılı haziran ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,5 azalarak 144 bin 210 seviyesine indi.

AB ülkeleri arasında haziranda ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 26,1, Fransa'da yüzde 20,9, İspanya'da yüzde 26,9 ve İtalya'da yüzde 21,3 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında haziranda en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 40 bin 990, Almanya'da 25 bin 671, İtalya'da 15 bin 477 ve İspanya'da 12 bin 550 ticari vasıta tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Haziran 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3 düşerek 817 bin 90 oldu.

AB'de toplam ticari araç satışları, geçen yılın temmuz ayından beri geriliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB'de ticari araç satışları haziranda sert düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB'de ticari araç satışları haziranda sert düştü - Son Dakika
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