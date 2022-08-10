Böylece, yılda 8 milyar avro değerindeki Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç edilen kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye aktarılması yasaklandı.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › AB, Rusya'dan kömür ithalatına son verdi - Son Dakika

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