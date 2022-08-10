AB, Rusya'dan kömür ithalatına son verdi - Son Dakika
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AB, Rusya'dan kömür ithalatına son verdi

10.08.2022 11:29
AB, Rusya'dan kömür ithalatına son verdi

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan kömür ithalatını yasaklama kararı bugün yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan kömür ithalatını yasaklama kararı bugün yürürlüğe girdi.

AB ülkelerinin nisan ayında kabul ettiği, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklamayı içeren yaptırım paketi, geçiş sürecinin sona ermesiyle uygulamaya girdi.

Böylece, yılda 8 milyar avro değerindeki Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç edilen kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye aktarılması yasaklandı.

AB'nin Rusya'ya yönelik enerji alanındaki yaptırımların ilki kömür alım yasağıydı. Rusya'dan petrol ithalat yasağının ise aralık ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Rusya, AB ülkelerine en fazla kömür tedarik eden ülke konumundaydı. Rusya, kömür ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini Avrupa'ya yapıyordu.

AB ülkeleri ise toplam kömür ithalatının yüzde 45'ini, elektrik üretiminde kullanılan termal kömürün de yüzde 70'ini Rusya'dan sağlıyordu.

Rusya Enerji Bakanlığı verilerine göre, Rusya 2021'de AB'ye 48,7 milyon ton kömür sattı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Rusya'dan kömür ithalatına son verdi - Son Dakika

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