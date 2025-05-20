Avrupa Birliği, Suriye\'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilip iç savaşın sona ermesiyle başlayan normalleşme süreci hız kazandı. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırmasının ardından benzer bir karar da AB'den geldi.

AB'DEN SURİYE'YE YÖNELİK EKONOMİK YAPTIRIMLARI KALDIRMA KARARI

Avrupa Birliği (AB) Suriye'ye yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Brüksel'de gerçekleştirilen son toplantıda alınan kararın nedeninin Suriye'nin yeniden inşasına katkı sunmak olduğu belirtildi.

KARARIN ARKA PLANI

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş, milyonlarca insanın yerinden edilmesine, altyapının çökmesine ve ekonominin neredeyse durma noktasına gelmesine neden oldu. AB'nin yaptırımları, rejimi ekonomik olarak zayıflatmayı hedeflese de, sivil halkın yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiği yönünde eleştiriler alıyordu. Esad'ın devrilmesiyle birlikte, Suriye'de yeni bir siyasi süreç başlatılmış ve uluslararası toplum, ülkenin yeniden inşası için harekete geçmişti.

DONALD TRUMP DA YAPTIRIMLARI KALDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen bir yatırım forumunda yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Suriye'ye uygulanan tüm ABD yaptırımlarını kaldırdığını duyurdu. Trump, bu kararın Suriye'nin yeniden inşası ve bölgedeki istikrar için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Trump ayrıca Erdoğan'ın, Suriye'deki yeni yönetimin desteklenmesi ve halkın ekonomik refahının artırılması için yaptırımların kaldırılması gerektiğini savunduğunu belirtti.