Avrupa Birliği, Türkiye'de geliştirilen 3 mısır tohumunu daha tescilledi - Son Dakika
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Avrupa Birliği, Türkiye'de geliştirilen 3 mısır tohumunu daha tescilledi

01.03.2022 12:16
Avrupa Birliği, Türkiye'de geliştirilen 3 mısır tohumunu daha tescilledi

Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok bütçe ayıran tohum firması olan MAY Tohum'un Avrupa Birliği'nde tescili onaylanan mısır çeşitlerine üç tane daha eklendi.

Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok bütçe ayıran tohum firması olan MAY Tohum'un Avrupa Birliği'nde tescili onaylanan mısır çeşitlerine üç tane daha eklendi. Türkiye Pazarında üreticiler tarafından beğeniyle ekilen şampiyon mısır çeşitleri 77MAY35, HİDO ve EVEREST'in Avrupa Birliği'nde tescili onaylandı.

Türkiye topraklarında, 'Yerinde Islah' stratejisi doğrultusunda ıslah ettiği, verim gücü ve stres şartlarına toleransı yüksek yeni mısır çeşitleri ile her yıl portföyünü daha da güçlendiren MAY Tohum, 22 yıldır Ar-Ge deneyimi ile dünya standartlarında rekabetçi çeşitler sunmaya devam ediyor. İtalya Tarım Bakanlığı tarafından iki yıl boyunca deneme ekimleri yapılan, 77MAY35 dane grubunda, HİDO ve EVEREST çeşitleri de silaj grubunda yüksek verim sonuçları ve ürün kalitesiyle Avrupa Birliği ülkelerinde ticari olmaya hak kazandı. MAY Tohum'un Yerinde Islah stratejisi doğrultusunda, titiz Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği Mısır çeşitleri, yüksek ve stabil verim özelliği ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

Ar-Ge konusuna gösterdiği önem neticesinde, uluslararası pazarda MAY markası altında tescil edilerek ticari olmaya hak kazanan 200'ün üzerinde ürünü bulunan MAY Tohum, ıslahını gerçekleştirdiği ve yurtdışında tescili onaylanan çeşitlere her yıl yenilerini ekliyor. MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Yusuf Yormazoğlu, "Firma olarak Ar-Ge faaliyetlerimizin odağına aldığımız hibrit mısır, hibrit ayçiçeği, pamuk, fasulye ve tatlı mısır türlerinde, dünya ölçeğinde rekabetçi çeşitler geliştiriyoruz. Şu anda uluslararası piyasada tescili onaylanmış 200'ün üzerinde çeşidimiz bulunmaktadır. Bu çeşitlere yakın zamanda üç çeşit daha eklendi. Türkiye pazarında mısır üreticisi tarafından oldukça beğenilen 77MAY35, HİDO ve EVEREST çeşitlerimiz, Avrupa Birliği'nde de tescillenerek ticari olarak satışa başlandı. Ar-Ge çalışmalarımızda odaklandığımız tüm türlerde geliştirdiğimiz rekabetçi çeşitleri, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Karadeniz Kuşağı, Afrika ve Orta Asya'ya kadar olan coğrafyada en etkili şekilde tanıtıp, satış, pazarlama, üretim çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" dedi. - BURSA

Avrupa Birliği, Türkiye'de geliştirilen 3 mısır tohumunu daha tescilledi

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Araştırma Geliştirme, Avrupa Birliği, Türkiye, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Birliği, Türkiye'de geliştirilen 3 mısır tohumunu daha tescilledi - Son Dakika


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